Сборная Коста-Рики завоевала последнюю путевку на ЧМ-2022 по футболу
Данный поединок прошел в Катаре и завершился минимальной победой футболистов Коста-Рики – 1:0.
Единственный и необходимый гол, который принес путевку, в самом начале матча забил нападающий клуба «Монтеррей» – Хоэль Кэмпбелл.
Список всех 32 участников финальной части ЧМ-2022.
Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.
Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.
Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
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