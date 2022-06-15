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Сборная Коста-Рики завоевала последнюю путевку на ЧМ-2022 по футболу

Футбол Путевка ЧМ Фото: Instagram/fifaworldcup
Футболисты команды Коста-Рики переиграли представителей Новой Зеландии в стыковом матче за выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Данный поединок прошел в Катаре и завершился минимальной победой футболистов Коста-Рики – 1:0.

Единственный и необходимый гол, который принес путевку, в самом начале матча забил нападающий клуба «Монтеррей» – Хоэль Кэмпбелл.

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Список всех 32 участников финальной части ЧМ-2022.

Группа А: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

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Куандык Шынасилов
FIFA Катар
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