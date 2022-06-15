Сборная Коста-Рики завоевала последнюю путевку на ЧМ-2022 по футболу

Фото: Instagram/fifaworldcup

Футболисты команды Коста-Рики переиграли представителей Новой Зеландии в стыковом матче за выход в финальную часть Чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Zakon.kz.