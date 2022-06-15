Как правильно развивать бизнес и увеличивать доходы

Jusan Bank делится опытом и обучает предпринимателей финансовой грамотности. В создании и развитии бизнеса, вне зависимости от отрасли и сектора, важно не только планировать процесс производства, но и правильно распределять финансовые ресурсы.

О способах и инструментах управления капиталом участницам Совета деловых женщин в Нур-Султане (СДЖ) рассказала управляющий директор Jusan Bank Гульнара Балахметова.

Мастер-класс организован в рамках проекта по повышению финансовой грамотности членов СДЖ при Национальной палате предпринимателей «Атамекен» и Центра развития женского предпринимательства. В частности, участницам мероприятия рассказали о планировании бюджета, о том, как не злоупотреблять кредитами и на что ориентироваться при принятии инвестиционных решений.

Гульнара Балахметова презентовала участницам мастер-класса продукты и сервисы для малого и среднего бизнеса.

Целью любого бизнеса является получение стабильно растущего дохода и непрерывное развитие. Особое внимание стоит уделять выбору банка, так как от качества сервисов зависит финансовое благополучие компании. Важную роль в финансовой стабильности играет умение правильно распределять доходы. Гульнара Балахметова

Финансист напомнила про правило 50-30-20, когда 50% дохода уходит на фиксированные расходы, 30% составляют траты на развлечения и досуг и 20% — это сбережения и инвестиции.

В целом перед организаторами мастер-класса стояли задачи по формированию необходимых знаний для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными финансами. Спикеры поделились методами и анализами распределения личных доходов и достижения финансовых целей, а также рассказали участницам мастер-класса, как правильно формировать навыки эффективного использования имеющихся доходов и применения современных финансовых инструментов.

Отметим, что по итогам 2021 года женщины составляют 48,1% всех занятых в стране и 48,9% от всех наемных работников. Количество ИП, где руководителями являются женщины, превысило 625 тысяч.

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