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Работник СЭС притворялся полицейским и занимался вымогательством в Шымкенте

Лжеполицейский вымогал деньги в Шымкенте Фото: Zakon.kz
Мужчина грозил женщине профилактическим учетом в органах полиции за административное правонарушение. Он просил ежемесячную оплату в 80 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

В Управление собственной безопасности ДП Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой полицейского произвола.

По словам женщины, неизвестный представился оперуполномоченным Аль-Фарабийского РУП и пригрозил, что поставит ее на профилактический учет в органы внутренних дел за правонарушение.

«Полицейский» потребовал с женщины ежемесячно давать ему 80 тысяч тенге, чтобы избежать административной ответственности.

Сотрудники УСБ задержали мужчину с поличным. При проверке было установлено, что задержанный не имеет никакого отношения к полиции и является работником санитарно-эпидемиологической службы.

По факту проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Данияр Кунафин
Шымкент
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