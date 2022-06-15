Работник СЭС притворялся полицейским и занимался вымогательством в Шымкенте
В Управление собственной безопасности ДП Шымкента обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой полицейского произвола.
По словам женщины, неизвестный представился оперуполномоченным Аль-Фарабийского РУП и пригрозил, что поставит ее на профилактический учет в органы внутренних дел за правонарушение.
«Полицейский» потребовал с женщины ежемесячно давать ему 80 тысяч тенге, чтобы избежать административной ответственности.
Сотрудники УСБ задержали мужчину с поличным. При проверке было установлено, что задержанный не имеет никакого отношения к полиции и является работником санитарно-эпидемиологической службы.
По факту проводится досудебное расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.