Международная финансовая группа Home Credit выпустила отчет об устойчивом развитии

ESG-отчет соответствует 17 целям ООН в области устойчивого развития и охватывает все 8 стран, где работает группа, в том числе и Казахстан.

Группа подробно рассказала, как вела бизнес в 2021 году во время пандемии COVID-2019. Своим клиентам, пострадавшим от карантинных ограничений, Home Credit предложила кредитные каникулы и отсрочку по платежам.

2,2 миллиона клиентов в 8 странах мира воспользовались этой возможностью.

Home Credit продвигает ответственное кредитование и финансовую грамотность: 91% одобренных заемщиков имеет высшее образование, 23% клиентов, согласно данным отчета, в 2021 году впервые взяли кредит, 24% – самозанятые, 62% – миллениалы, 43% – женщины.

На проекты по финансовой грамотности группа потратила 230 тысяч долларов, выпустив 43 видео- и ТВ-проекта, таким образом, удалось охватить 109 миллионов человек.

Справедливость по отношению к клиентам, сотрудникам и обществу всегда была частью нашей корпоративной культуры, это отражение того, кто мы есть на самом деле. Принципы ESG предоставляют бизнесу по всему миру удобный инструмент, чтобы демонстрировать ответственную деловую практику. И я горд тем, что мы можем уже посчитать наши достижения на пути внедрения стандартов ESG Иржи Шмейц, СЕО PPF Group и председатель совета директоров Home Credit Group

Группа вносит свой вклад и в заботу об окружающей среде: например, благодаря выдаче виртуальных кредитных карт было сэкономлено 11,5 тонн пластика.

107 млн листов бумаги, или 13,5 тысячи деревьев, было спасено за счет внедрения электронного документооборота. 25% энергии, используемой Home Credit Чехия, поступает от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), также 16 млн долларов было инвестировано в проект ВИЭ в Китае, который должен произвести 8 млн киловатт к 2025 году.

Этот отчет об устойчивом развитии знаменует собой важную веху на нашем пути как ответственного, инклюзивного бизнеса, в ценностях и ДНК которого прочно укоренились принципы ESG. Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников группы, которые демонстрируют творческий подход, страсть и преданность своему делу. Они – живое доказательство того, что, когда ESG сознательно внедряется в культуру и мышление, происходят настоящие изменения. Жан-Паскаль Дювьесар, СЕО Home Credit Group.

В 2021 году группа поддержала свыше 50 благотворительных инициатив: в Индии 500 мигрантам-женщинам группа помогла запустить онлайн-бизнес, на Филиппинах 3,5 тысячи детей получили поддержку, с помощью которой они смогли вернуться в школу, во Вьетнаме 44 тысячи долларов было выделено Национальному фонду вакцинации этой страны. 450 тысяч долларов Home Credit пожертвовала на оказание помощи беженцам из Украины, 140 тысяч долларов было выделено для приобретения летней униформы для персонала станции скорой помощи г. Алматы казахстанским Банком Хоум Кредит. После январских беспорядков пострадало много медиков.

В этом году Home Credit отмечает 25 лет. Группа принадлежит международному финансово-инвестиционному холдингу PPF с активами 40,3 млрд евро.