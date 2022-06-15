Форвард «ПСЖ» Неймар выступил в Мировой серии покера
Фото: Instagram/neymarjr
Форвард французского «ПСЖ» Неймар впервые показал свои умения в профессиональном покере. Бразилец выступил в Мировой серии покера, самом престижном турнире в мире, сообщает Zakon.kz.
Футболиста допустили к участию в чемпионате по лимитному холдему с бай-ином (фиксированный взнос для участия в партиях) 10 тысяч долларов.
Соревнования, которые прошли в Лас-Вегасе, завершились для игрока сборной Бразилии неудачно.
Он проиграл в первый день турнира. По словам очевидцев, Неймар играл очень активно, разыгрывая разные комбинации, и не боялся рисковать. В итоге форвард занял 60-е место.
Смотрите топовые матчи по футболу и выигрывайте призы от Parimatch. Каждую неделю розыгрыши путевок на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусов на 14 000 000 тенге!
0
КОММЕНТАРИИ