Форвард «ПСЖ» Неймар выступил в Мировой серии покера

Форвард французского «ПСЖ» Неймар впервые показал свои умения в профессиональном покере. Бразилец выступил в Мировой серии покера, самом престижном турнире в мире, сообщает Zakon.kz.

Футболиста допустили к участию в чемпионате по лимитному холдему с бай-ином (фиксированный взнос для участия в партиях) 10 тысяч долларов.

Соревнования, которые прошли в Лас-Вегасе, завершились для игрока сборной Бразилии неудачно.

Он проиграл в первый день турнира. По словам очевидцев, Неймар играл очень активно, разыгрывая разные комбинации, и не боялся рисковать. В итоге форвард занял 60-е место.

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