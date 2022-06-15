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Госсоветник Ерлан Карин назвал отличие Национального курултая от НСОД

Карин Национальный курултай Фото: akorda.kz
Государственный советник РК Ерлан Карин назвал особенность и главное отличие Национального курултая от Национального совета общественного доверия, сообщает Zakon.kz.

В состав Национального курултая вошли по одному представителю от каждого регионального общественного совета. Таким образом, эта диалоговая площадка замыкает на себе всю систему местных общественных советов, отметил Карин.

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Кроме этого, в Национальный курултай вошли депутаты Парламента, представители политических партий, крупных отраслевых объединений бизнеса, медицины, образования, науки, культуры, спорта, защиты прав человека и других организованных социальных групп. К работе также приглашены молодежные лидеры и активисты.

Национальный совет общественного доверия завершил свою работу, но основной костяк его членов вошел в состав Национального курултая, - написал Ерлан Карин.

Для чего создан Национальный курултай?

Национальный курултай призван стать диалоговой платформой для поиска и выработки идей и шагов по укреплению и расширению общественной консолидации.

В чем отличие Национального курултая от Национального совета общественного доверия?

Если в Национальном совете общественного доверия предметом дискуссии были текущие социально-экономические проблемы, вопросы политического реформирования, то в Национальном курултае предметом обсуждения станут вопросы долгосрочного характера, касающиеся дальнейшего развития общественной консолидации на основе общенациональных ценностей.

Как формируется состав Национального курултая?

Национальный курултай – консультативно-совещательный орган при президенте страны. Соответственно, предложения по его составу готовятся Администрацией главы государства. И в заседаниях Национального курултая принимают участие только члены Национального курултая.

Должен подчеркнуть, что работа в Национальном курултае осуществляется на общественных началах. Кроме того, в работе курултая предусмотрен принцип ротации участников. Это позволит в будущем поэтапно привлечь и других общественников.Ерлан Карин

Госсоветник подчеркнул, что создана специальная онлайн-платформа, на которую все казахстанцы могут направить свои предложения в секретариат Национального курултая.

Таким образом, Ұлттық құрылтай станет ядром общенациональной консолидации граждан, готовых внести свой вклад в строительство обновленного Казахстана.

Данияр Кунафин
Карин Ерлан Казахстан
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