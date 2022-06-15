«Уважение к сопернику и любовь к игре»: как развивается любительский футбол в Казахстане

Любительский спорт в Казахстане становится все более популярным и организованным. Хорошим примером служит Мини-футбольная лига, в которой регулярно участвуют десятки команд, желающих побороться за призовой фонд и титул чемпиона.

Директор МФЛ Лаша Казаишвили открыл подробности того, как создавалась и куда стремится лига.

Мини-футбольная лига (МФЛ) была создана в 2003 году в Алматы ярыми любителями футбола. С тех пор организация значительно выросла и на сегодняшний день проводит чемпионаты круглый год среди разных возрастных категорий. Главным партнером лиги является беттинг-компания Parimatch.

Нынешний директор МФЛ Лаша Казаишвили поделился в интервью планами на дальнейшее развитие.

– Как пришла идея создать МФЛ? С чего начиналась его история?

– Лигу основал Прекраснов Олег Валерьевич. В далеком 2003 году он и несколько его друзей провели первый турнир из шести команд среди знакомых фанатов футбола. Это и послужило началом первой любительской лиги в Казахстане.

Я руковожу лигой с 2018 года. Очень благодарен Олегу Валерьевичу за то, что он доверился мне как преемнику и по сей день поддерживает мудрыми советами.

– Как развивалась лига с течением времени? Какие методы вы использовали для популяризации любительских турниров?

– Развитие МФЛ было неизбежным. Футбол — самый популярный спорт в мире, в том числе и в Казахстане.

На разных этапах использовались новые способы улучшения наших чемпионатов. Когда-то даже фото с матчей были чем-то невероятным, а сейчас стоит немножко задержать прямой эфир, телефон разрывается от негодований. К хорошему быстро привыкаешь. И это правильно! Критика и похвала наших участников помогают нам становиться лучше.

– Какие у вас планы на ближайшее будущее по развитию лиги? Какие долгосрочные цели?

– Планы всегда грандиозные, но экономическую составляющую никто не отменял. Мы благодарны, что у нас есть такие надежные партнеры, как Parimatch, чья поддержка помогает реализовать большую часть наших идей. Общими усилиями мы внедрили трансляции на Youtube, систему VAR, призы, подарки, бонусы и многое другое. И это только начало.

– МФЛ есть уже в нескольких городах Казахстана. Собираетесь ли вы расширяться дальше?

– Развитие в других городах и регионах исключительно естественное. Если нам предлагают сотрудничество, мы на безвозмездной основе заключаем договора и поддерживаем в рамках наших возможностей. Хороший пример этому — Талдыкорган. Там даже построена МФЛ арена. Также турниры проходят в Капшагае и Баканасе. Поступают предложения и из других городов нашей большой страны.

– Что, на ваш взгляд, МФЛ означает для участников? Что мотивирует их участвовать и какие эмоции они получают от турнира?

– МФЛ для участников — это образ жизни. Знаю точно, так как сам играл в лиге 10 лет до того, как стал руководителем. Эмоции всегда зашкаливают! Как говорится, «на поле друзей нет». Но после игры уважение к сопернику, арбитрам и любовь к игре побеждают.

Любовь к игре проявляется не только на поле, но и за его пределами. В честь сотрудничества с МФЛ Parimatch дарит +200% к первому пополнению новым игрокам. Заряжайте на лучшие футбольные события!

Познакомиться с МФЛ поближе можно на официальном сайте.