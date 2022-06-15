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Токаев принял верительные грамоты у послов ряда стран

Президент Казахстан принял верительные грамоты Фото: akorda.kz
Президент Казахстана заверил послов в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства, сообщает Zakon.kz.

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послами пяти государств, сообщает Акорда.

Верительные грамоты вручили послы Вьетнама – Тхай Ныы Май Фам, Португалии – Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении – Армен Гевондян, Чили – Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии – Сара Мари Уолш.

Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.

Обращаясь к послу Вьетнама, президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.

Казахстан заинтересован в расширении политического диалога и торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом. Ожидаю, что государственный визит президента Вьетнама в Казахстан позволит выработать долгосрочную всеобъемлющую дорожную карту двустороннего партнерства. Рассчитываем, что этот визит будет совмещен с его участием в предстоящем саммите СВМДА в казахстанской столице.Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Португалию в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе.

Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан.Касым-Жомарт Токаев

Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией – одной из ключевых партнеров нашей страны на пространстве СНГ.

Наши двусторонние контакты основаны на глубоких исторических связях. Надеюсь, что устойчивый мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят наше многоплановое двустороннее и многостороннее партнерство.Касым-Жомарт Токаев

Глава государства выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.

Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами.Касым-Жомарт Токаев

Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, Касым-Жомарт Токаев отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.

Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости.Касым-Жомарт Токаев

В завершение мероприятия глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.

Данияр Кунафин
Казахстан
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