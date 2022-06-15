Токаев принял верительные грамоты у послов ряда стран
В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана послами пяти государств, сообщает Акорда.
Верительные грамоты вручили послы Вьетнама – Тхай Ныы Май Фам, Португалии – Мария де Фатима Велез де Андраде Мендеш, Армении – Армен Гевондян, Чили – Эдуардо Эксобар Марин, Новой Зеландии – Сара Мари Уолш.
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей Администрации и казахстанского Правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
Обращаясь к послу Вьетнама, президент отметил, что развитие тесного сотрудничества с этой страной является неотъемлемой частью казахстанской внешней политики на азиатско-тихоокеанском пространстве, включая АСЕАН.
Казахстан заинтересован в расширении политического диалога и торгово-инвестиционных связей с Вьетнамом. Ожидаю, что государственный визит президента Вьетнама в Казахстан позволит выработать долгосрочную всеобъемлющую дорожную карту двустороннего партнерства. Рассчитываем, что этот визит будет совмещен с его участием в предстоящем саммите СВМДА в казахстанской столице.Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает Португалию в качестве надежного партнера Казахстана в Европейском союзе.
Отмечаю значительный потенциал для взаимодействия в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, возобновляемых источников энергии, новых технологий, культуры и туризма. Прогресс в этом направлении заложит хорошую основу для организации официального визита президента Португалии в Казахстан.Касым-Жомарт Токаев
Лидер Казахстана подчеркнул, что придает важное значение многолетнему сотрудничеству с Арменией – одной из ключевых партнеров нашей страны на пространстве СНГ.
Наши двусторонние контакты основаны на глубоких исторических связях. Надеюсь, что устойчивый мир и процветание в стратегически важном регионе Южного Кавказа еще больше укрепят наше многоплановое двустороннее и многостороннее партнерство.Касым-Жомарт Токаев
Глава государства выразил удовлетворение состоянием развития двустороннего взаимодействия с Чили, отметив перспективы их вывода на новый уровень.
Мы приветствуем устойчивый интерес чилийского медного гиганта CODELCO к установлению стратегического партнерства с казахстанскими партнерами.Касым-Жомарт Токаев
Характеризуя двусторонние отношения с Новой Зеландией, Касым-Жомарт Токаев отметил, что они основаны на взаимном доверии и неизменной дружбе.
Казахстан заинтересован в сотрудничестве с Правительством Новой Зеландии в расширении взаимной торговли и инвестиций в целях укрепления общих цепочек поставок и экономической устойчивости.Касым-Жомарт Токаев
В завершение мероприятия глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран.