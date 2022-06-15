Штрафы и сроки наказания за организацию финпирамид предлагают увеличить в Казахстане

В кулуарах Мажилиса Парламента РК один из разработчиков поправок по противодействию финансовым пирамидам депутат Юрий Ли сообщил, что ко второму чтению штрафы и сроки наказания по статье 217 УК РК решено пересмотреть в сторону увеличения, передает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилис одобрил во втором чтении проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам усиления госрегулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», а также пакет сопутствующих поправок к нему. Документом предусмотрено внесение изменений в Уголовный кодекс РК. В частности, речь идет о статье 217, по которой, согласно предложенным нормам, ужесточается наказание.

После заседания депутат Юрий Ли объяснил, что штрафы и сроки лишения свободы решено было увеличить.

Если не говорить о доработках, а говорить непосредственно о 217 статье («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» – Прим. ред., то мы там ужесточили меры наказания. Подняли нижний порог штрафа – раньше было от 0 до 3 тысяч МРП, мы поставили от 1 тысячи МРП до 3 тысяч МРП. Общественные работы составляли до 800 часов, мы поставили 1,2 тысячи часов. Лишение свободы – с 3 до 5 лет. Крайнюю меру наказания – лишение свободы до 10 лет – мы подняли до 12 лет. В целом, смысл 217 статьи мы не меняли, так как практика по ней наработана. Юрий Ли

На самом заседании он отметил, что основной целью предлагаемых к рассмотрению законопроектов является усовершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введение уголовной ответственности за их рекламу.