До 35 градусов тепла и сильные дожди – прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июня

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июня. В предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается, сообщает Zakon.kz.