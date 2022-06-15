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До 35 градусов тепла и сильные дожди – прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июня

прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июня Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16-18 июня. В предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается, сообщает Zakon.kz.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, 16 июня на востоке, юго-востоке страны – сильные дожди.

Жителей северных и центральных регионов Казахстана наконец порадуют по-настоящему летняя погода и постепенное повышение дневных температур воздуха до +25...+30°С, а на юге Карагандинской области – до +35°С. РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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