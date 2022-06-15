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Двух заблудившихся рыбаков спасли в Алматинской области

спасатели, Алматинская область, рыбаки, поиски, РОСО Фото: Instagram/roso_kazakhstan
13 июня двое рыбаков отправились на рыбалку в Алматинскую область. Из-за сильного дождя они застряли в грязи и не могли выбраться. Им помогли спасатели РОСО, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении ГУ «Республиканский оперативно-спасательный отряд» МЧС РК, пока была возможность, рыбаки успели сообщить свое приблизительное местоположение.

Заявление о пропаже поступило в 15:45. На поиски выехали четыре человека. Работы затруднялись тем, что транспорт не мог легко передвигаться по размытой дороге. Уже ближе к полуночи спасатели добрались до речки. Утром 14 июня выехала дополнительная оперативная группа для расширения зон поисков. К восьми утра спасатели первой оперативной группы нашли заблудившихся рыбаков.Пресс-служба ГУ «РОСО» МЧС РК

Также отмечено, что рыбаки добровольно отказались от эвакуации, решив продолжить рыбалку.

Спасатели предупреждают о необходимости ознакомиться с погодными условиями, прежде чем выезжать на природу, и сообщить родственникам о месте, в которое вы направляетесь.

Анастасия Московчук
Алматинская область
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