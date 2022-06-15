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Самый титулованный теннисист мира впервые станет отцом

Теннис, Надаль, отцовство, спорт Фото: Instagram/rafaelnadal
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», «король грунта» испанский теннисист Рафаэль Надаль и его супруга Мери Перельо собираются впервые стать родителями, сообщает Zakon.kz.

Эту новость распространил испанский журнал Hola. Как передает издание, супружеская пара ожидает появления первенца через несколько месяцев. Рафаэль Надаль и Мери Франциско Перельо встречались 14 лет и поженились в октябре 2019 года.

Теннис Ожидают ребенка

Фото: Instagram/xiscaperellofans

Рафаэль Надаль, который третьего июня отметил свое 36-летие, в этом году уже выиграл два Гранд Слэма из четырех: Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос». Впереди испанца ожидают Чемпионаты Англии (трава) и США (хард).

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Куандык Шынасилов
Испания
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