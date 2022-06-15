«Жизнь не стоит на месте»: Токаев о политических реформах

Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что начал политические реформы в стране. Также он высказался о формуле «Сначала экономика, затем политика», сообщает Zakon.kz.

По его словам, формула «Сначала экономика, затем политика» была очень полезной на начальном этапе в начале девяностых годов

Я понял, что нам нужно проводить политические преобразования, поскольку следовало высвободить гражданскую активность людей. Это был очень большой запрос общества. Касым-Жомарт Токаев

Также он заявил, что начал политические реформы.

Еще в 2019 году мы приступили к разработке закона о мирных собраниях, затем была введена 30%-ая квота для женщин, началась парламентская реформа и т.д. Что касается референдума: это касается продолжения той кампании, которую я начал с целью преобразования политической надстройки. Президент Казахстана

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Кроме того, глава Казахстана отметил, что «жизнь не стоит на месте, нужны преобразования, нужны реформы».

Я посчитал нужным перейти к цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент, исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и перед своим народом. Что касается Парламента, то следующие выборы в Нижнюю палату будут проходить по совершенно новым правилам, - заключил президент.