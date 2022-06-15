Эксперты назвали самые востребованные профессии года
Фото: pixabay
Лидирующую позицию по Казахстану который год продолжает занимать профессия менеджера по продажам, передает Zakon.kz.
По данным ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, за первую половину 2022 года на сервисе было размещено более 180 тысяч вакансий от работодателей.
Верхние строчки рейтинга самых востребованных специалистов заняли:
менеджеры по продажам и по работе с клиентами;
продавцы;
бухгалтеры;
web-инженеры;
логисты.
Среди отстающих – страховые агенты, повара, библиотекари, специалисты по добыче сырья и адвокаты.
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