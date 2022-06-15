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Эксперты назвали самые востребованные профессии года

Рабочее место Фото: pixabay
Лидирующую позицию по Казахстану который год продолжает занимать профессия менеджера по продажам, передает Zakon.kz.

По данным ведущей онлайн-платформы по поиску работы в Казахстане и СНГ HeadHunter, за первую половину 2022 года на сервисе было размещено более 180 тысяч вакансий от работодателей.

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Верхние строчки рейтинга самых востребованных специалистов заняли:

  • менеджеры по продажам и по работе с клиентами;

  • продавцы;

  • бухгалтеры;

  • web-инженеры;

  • логисты.

Среди отстающих – страховые агенты, повара, библиотекари, специалисты по добыче сырья и адвокаты.

Ирина Мишура
Интересное Казахстан
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