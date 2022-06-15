Гражданское общество в Казахстане является зрелым – Токаев

Следующие выборы в нижнюю палату Парламента Казахстана будут проходить по совершенно новым правилам, об этом в интервью журналисту Андрею Кондрашову на телеканале «Россия-24» рассказал Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

70% – это пропорциональная система, так называемые партийные списки. И 30% – мажоритарная система по одномандатным округам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам Касым-Жомарт Токаева, когда-то в Казахстане была такая система, но потом отошли от нее в сторону пропорциональной системы.

Можно сказать, что мы возвращаемся к прежней системе, но там пропорции между партийцами и одномандатниками были несколько иные. Одномандатников было гораздо меньше. Президент Казахстана

По словам Токаева, в новом парламенте одномандатники будут иметь 30%. Для этого понадобится изменить некоторые законы, связанные с деятельностью Парламента.

Что касается главы государства, то ему нет необходимости состоять в какой-либо политической партии. Я на данный момент являюсь полностью беспартийным. Также введена актуальная для нашей страны норма, связанная с близкими родственниками президента, которые по новой Конституции не имеют права занимать должности в системе государственной службы и руководящие посты в квазигосударственном секторе. Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана ответил на вопрос журналиста, не опасно ли это в Азии так делиться властью с Парламентом.

Я думаю, что это скорее укрепление системы сдержек и противовесов. Дело в том, что гражданское общество в Казахстане является зрелым, спрос именно на эту систему довольно велик. Касым-Жомарт Токаев

Токаев прокомментировал и возможность перехода республики к парламентской системе, к чему призывают некоторые активисты и наблюдатели на Западе.