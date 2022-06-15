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Доллар и рубль подорожали на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 438,43 тенге, поднявшись на 2,33 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 64,95 тенге (+0,22).

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,39 тенге и составил 7,73 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 439-443,5 тенге, евро – 458-464 тенге, росийский рубль – 6,9-7,4 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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