Токаев о беспорядках: Превращать тех, кто занимался убийствами и грабежами, в героев не стоит

В интервью телеканалу «Россия 24» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о ходе расследования январских событий, сообщает Zakon.kz.

Мы четко исходим из позиции того, что это была попытка государственного переворота, нападение на государственный строй Казахстана, а также попытка смещения главы государства со своей должности. Сама ситуация была хорошо срежиссирована опытными профессионалами. Они вели людей на административные здания. Надо сказать, что во время этих трагических событий около 3 000 единиц оружия были похищены, причем только к сегодняшнему дню примерно 1600 единиц обнаружено. Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что в настоящее время ведутся поиски остального оружия.

Следствие продолжается, оно идет достаточно скрупулезно, но в то же время с большими трудностями. Дело в том, что организаторы и координаторы этих событий вели себя настолько профессионально, что сумели замести очень важные следы, которые могли бы привести к большим разоблачениям. Тем не менее межведомственная специальная группа упорно работает над раскрытием всех деталей этой попытки государственного переворота. Лишь небольшой факт: специальная группа занималась тем, что уничтожала все камеры слежения, которых было немало в Алматы. Причем делали это очень профессионально. Президент Казахстана

Токаев отметил, что «нападение на Алматы было жестоким по своей сути».

Люди подвергались очень изощренным истязаниям. Врачи пострадали, обычные граждане. Было очень много мародеров, которые пришли с больших рынков, базаров. Я уже не говорю о том, что были сожжены два основных административных здания – акимат Алматы и резиденция президента. Причем резиденция президента уже не подлежит восстановлению, там будет просто парк. Такое решение я принял. Касым-Жомарт Токаев

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Упрощать события, которые произошли в Алматы, по словам президента, не следует.

Тем более превращать тех, кто занимался убийствами, грабежами и фактически выступал против государственных устоев, в национальных героев не стоит. Тем не менее мы проявляем милосердие в необходимых случаях, отпускаем людей согласно просьбам их родственников, но уголовные дела, естественно, заводятся. В настоящее время только 26 человек получили реальные сроки. Все остальные дела находятся в производстве. Масштаб трагедии большой, и, конечно, в течение короткого периода времени разобраться со всем этим довольно трудно, – заключил Токаев.