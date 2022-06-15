Вся правда о договорных матчах и беттинге

Ходят слухи, что букмекерские конторы активно участвуют в договорных матчах. Соответствует ли это действительности? Пройдемся по фактам вместе с международной беттинг-компанией Parimatch.

Что такое договорной матч?

Договорными считаются матчи, исход которых был определен заранее путем сговора. В махинациях могут участвовать приближенные к событию лица: тренеры, арбитры, руководители и менеджеры клубов. Если это одиночный вид спорта, сделка может совершиться непосредственно с самим игроком.

Цели подобных афер могут быть разными. Самая очевидная — желание заработать, но бывают и другие ситуации, когда команды «обмениваются» очками по обоюдному согласию для более выгодного положения в турнирной таблице.

Частое ли это явление?

Несмотря на распространенное мнение, договорные матчи случаются не так часто и в основном процветают в низших лигах, непопулярных матчах или видах спорта. Крупные чемпионаты и топовые команды, за которыми следят миллионы глаз по всему миру, не станут рисковать своим положением. Участие в «договорняке» может не только навредить репутации, но и навлечь суровое наказание в виде огромных штрафов и изгнания команды или отдельных участников сговора из профессионального спорта.

Какую роль играют беттинг-компании?

Существует миф, что букмекеры непосредственно участвуют в «договорняках» или используют инсайдерскую информацию для манипуляции коэффициентов. Однако подобные данные ревностно охраняются, так как договорные матчи несут огромные риски и даже считаются преступлением во многих странах. Люди в интернете, предлагающие раскрыть все секреты для верных выигрышей на ставках, являются мошенниками, и доверять им не рекомендуется. По словам Parimatch, беттинг-компании заинтересованы в честной игре и при малейшем подозрении на договорной матч возвращают игрокам сделанные ставки.

Известные договорные матчи в истории футбола

Возьмем пару примеров из самого популярного вида спорта, чтобы наглядно показать, чем чревато участие в договорных матчах.

Кальчополи, 2006.

Самый громкий скандал 21 века в итальянском футболе затронул сразу несколько известных клубов: «Интернационале», «Милан», «Фиорентину», «Лацио», «Реджину» и, ко всеобщему шоку, «Ювентус». Сговор между руководителями клубов и арбитрами раскрылся после «слива» в СМИ телефонного разговора генерального директора «Ювентуса» Лучано Моджи, где он пытался подобрать подходящего судью на предстоящий матч. Наказание последовало незамедлительно, и больше всех пострадали «черно-белые». Клуб понизили до Серии В, лишили «скудетто» 2005 и 2006 годов, а также права на участие в Лиге чемпионов 2006/07. Лучано Моджи был пожизненно отстранен от футбола и приговорен к пяти с лишним годам тюремного заключения.

Марсель, 1993.

ФК «Марсель» был на грани завоевания своего пятого титула чемпиона страны. Оставался всего один шаг — победа над «Валансьеном». Вполне вероятно, что действующий чемпион мог бы справиться своими силами, но президент клуба Бернар Тапи решил не рисковать и подкупил нападающего команды противника Кристофа Робера за 250 000 франков. Такие же сделки были предложены двум другим игрокам, но они отказались и впоследствии способствовали раскрытию преступления. Сам Робер, мучимый чувством вины, показал полицейским зарытый в саду конверт с деньгами. По его словам, «эти деньги так воняли, что ему пришлось их похоронить». В результате скандала «Марсель» был на год отстранен от участия в еврокубках, лишен права на участие в Суперкубке УЕФА и Межконтинентальном Кубке, а после понижен до второго дивизиона.

Вывод

Подведем итоги этой любопытной темы. Договорные матчи, несомненно, случаются, но по большей части не затрагивают высшие профессиональные лиги и топовые чемпионаты. Получить информацию о планируемом «договорняке» практически невозможно, не являясь непосредственным участником заговора. Беттинг-компании, включая Parimatch, поддерживают честную игру с моральной, а также практической точки зрения ввиду репутационных и финансовых рисков. Своим игрокам компания рекомендует не верить мошенникам, предлагающим информацию о договорных матчах онлайн, и подходить к ставкам ответственно.