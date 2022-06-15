Сильный ветер и пыльная буря – прогноз погоды на 16 июня в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 16 июня. На большей части страны сохранится неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz.

Пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал, на востоке, юго-востоке – сильный дождь. На западе, северо-западе, юге, в центре страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

На юго-востоке, в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на северо-востоке, в горных районах области – ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются град, шквал, на западе, севере, востоке области – усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается град, ночью и утром на северо-западе области – туман, днем на севере, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер 15-20 м/с, днем на севере области с пыльной бурей.

На севере, днем в центре Павлодарской области – град, днем на севере, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на юге – туман, днем на северо-востоке, востоке – ветер 15-20 м/с.

Ночью на юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

На востоке Атырауской, севере, востоке Акмолинской, днем на востоке, юге Карагандинской, в центре Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге Западно-Казахстанской, Мангистауской областей ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане – переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +23...+25°С.

В Алматы – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +28...+30°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +34...+36°С.