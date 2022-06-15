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Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России

Поклонская, увольнение, назначение, советник, Россия Фото: Instagram/nv_poklonskaya
Российский государственный деятель Наталья Поклонская назначена советником Генерального прокурора России. Об этом юрист написала в своем telegram-канале, сообщает Zakon.kz.
Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе.Наталья Поклонская

Также она сообщила об отказе от соцсетей.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генпрокурором России задач в соответствии с законом.Наталья Поклонская

Стоит отметить, что 13 июня президент России Владимир Путин уволил ее с должности замглавы Россотрудничества, где она проработала чуть больше четырех месяцев.

Как отмечено на сайте «РБК», Поклонская с начала 2000-х годов работала в прокуратуре Крыма. В марте 2014 года она стала прокурором, сохранив свой пост и после присоединения полуострова к России.

В 2016 году Поклонская вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России».

А уже в начале февраля 2022 года Наталья Поклонская заняла пост замглавы Россотрудничества и занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

Анастасия Московчук
Россия
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