Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора России

Российский государственный деятель Наталья Поклонская назначена советником Генерального прокурора России. Об этом юрист написала в своем telegram-канале, сообщает Zakon.kz.

Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий, заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе. Наталья Поклонская

Также она сообщила об отказе от соцсетей.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генпрокурором России задач в соответствии с законом. Наталья Поклонская

Стоит отметить, что 13 июня президент России Владимир Путин уволил ее с должности замглавы Россотрудничества, где она проработала чуть больше четырех месяцев.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о моем освобождении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу.



Я благодарна нашему Президенту за поддержку и доверие! pic.twitter.com/6k3befWia8 June 13, 2022

Как отмечено на сайте «РБК», Поклонская с начала 2000-х годов работала в прокуратуре Крыма. В марте 2014 года она стала прокурором, сохранив свой пост и после присоединения полуострова к России.

В 2016 году Поклонская вошла в состав депутатов Госдумы от «Единой России».

А уже в начале февраля 2022 года Наталья Поклонская заняла пост замглавы Россотрудничества и занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.