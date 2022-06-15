В Туркестанской области успешно реализуют проект в сельском хозяйстве

В Туркестанской области за 5 месяцев 2022 года в сельском хозяйстве произведено продукции на 199,3 млрд тенге, что составляет 101,2% к соответствующему периоду 2021 года (за 5 месяцев 2021 года было произведено сельхозпродукции на 170,3 млрд тенге).

При этом в регионе активно внедряют новые технологии дождевального и капельного орошения. В Службе центральных коммуникаций аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поделился опытом аграриев региона по развитию сельского хозяйства.

Благоприятная погода в нашем регионе позволяет выращивать раннеспелые культуры и получать с одной территории по два-три урожая в год. Мы проводили семинары, разъясняем эту практику населению. Результат неплохой. В прошлом году по проекту получения 2-3 урожаев в год с одного поля было реализовано 3000 проектов на 8400 гектарах, собрано 145 500 тонн овощной продукции. В этом году посевная площадь составила 851 000 гектаров, план выполнен на 100%. С прошлого года посевные площади увеличились на 5500 га (2021 г. - 845,5 тыс. га). Дополнительно построены теплицы на 26,6 га, их площадь достигла 1494 га. 71 процент всех теплиц в республике расположены в Туркестанской области. По итогам года площадь теплиц будет доведена до 1590 гектаров. Умирзак Шукеев

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В регионе приоритет отдан технологиям капельного орошения, дождевания, крестьяне перешли на режим экономии воды. Благодаря этому в отрасли повышается производительность.

Для формирования продовольственного пояса на территории Туркестана реализуется 5 прорывных крупных инвестиционных проектов стоимостью 34,3 млрд тенге. Продовольственная безопасность в центре внимания властей. В стабфонде сформировано 615,8 тонн товаров на 327,6 млн тенге. Плюс дополнительно 1 млрд тенге будет выделен для закупа 12-ти видов социально значимых продовольственных товаров. Для пополнения стабфонда закуплено 136 тонн сахара. Кроме того, в Министерство сельского хозяйства и Продкорпорацию направлена заявка еще на 1000 тонн сахара.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Идет работа и по увеличению площади пастбищных угодий. В 2021 году за общими пастбищами было закреплено 135,8 тыс. га земель в 133 населенных пунктах.

При государственной поддержке поголовье скота и птицы увеличилось на 3-4%.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В этом году в регионе запланировано собрать 3,1 млн тонн овощей, бахчевых и картофеля. Ожидается увеличение объема сельскохозяйственной продукции до 998,3 млрд тенге, темп роста планируется довести до 104%.