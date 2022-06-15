Певица Толкын Забирова поделилась фото после аварии

Заслуженная артистка Казахстана Толкын Забирова рассказала о последствиях ДТП, в которое она попала в качестве пострадавшей, передает Zakon.kz.

Певица выложила в Instagram фото, где она находится в больничной палате с капельницей.

Она рассуждает о том, что некоторые взрослые едут со своими детьми на переднем сидении, либо, находясь за рулем, смотрят в смартфон, и не думают о последствиях.

Где ответственность? Если вы не думаете о себе, но можно же подумать об окружающих вас людях? Я попала в аварию из-за чьей-то неосторожности, в нашу машину врезался еще юный водитель. Некоторое время я не понимала, что произошло. Он засмотрелся на сотку, забыл нажать на тормоз и остановился только тогда, когда врезался в нашу машину. Мое здоровье ухудшилось, я пропустила много концертов (если не считать того, что моя семья пережила сильнейший стресс). Простить его или нет, наказать, припадать урок? Никто не имеет права прерывать данную Богом жизнь! Не забывайте об этом! Хоть мы спешим, Бог не спешит! Певица Толкын Забирова

Певица призвала соотечественников быть сострадательными, добрыми и относиться с ответственностью за жизнь друг к другу.