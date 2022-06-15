Государственный министр Индии высказалась о сотрудничестве с Казахстаном

Индийцы стали частью казахстанского общества, заявила в ходе официального визита в нашу страну государственный министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лехи, передает Zakon.kz.

Минакши Лехи на встрече с представителями индийской общины и студентами медицинского университета в Алматы отметила, что Индия придает большое значение нашим двусторонним отношениям с Казахстаном и рассматривает нашу страну как своего «дальнего соседа».

Мы знаем, что в Казахстане популярны фильмы Болливуда, а также йога, индийские танцы и музыка. Отношения между Индией и Казахстаном древние и исторические, насчитывающие более 2000 лет. Был постоянный и регулярный обмен товарами и, что более важно, обмен идеями и культурными влияниями. Два недавних визита премьер-министра Моди в Казахстан способствовали укреплению наших двусторонних стратегических отношений. Индийская диаспора численностью около 7800 человек может продвигать бренд «Новая Индия» среди граждан Казахстана. Выражаю признательность правительству и народу Казахстана за то, что индийцы стали частью казахстанского общества. Государственный министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лехи

В ходе официального визита в Казахстан с 13-14 июня государственный министр иностранных дел и культуры Индии Минакши Лехи провела официальные встречи с высокопоставленными лицами правительства РК для подведения итогов состояния двусторонних отношений и для обмена мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Визит также был посвящен углублению культурного сотрудничества между Индией и Казахстаном. В ходе визита был подписан Меморандум о взаимопонимании по программе культурного обмена совместно с министром культуры и спорта РК.

Фото: Посольство Индии в РК

В этом году отмечается 30-летие установления двусторонних отношений между Индией и Казахстаном. Прошедший в январе 2022 года первый саммит Индия-Центральная Азия привел к достижению конкретных результатов в области регионального развития и безопасности.