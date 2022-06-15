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В Казахстане скопились лишние рубли – Нацбанк нашел выход

Валюта России Фото: pixabay
Нацбанк Казахстана подготовил проект документа, чтобы решить проблему переизбытка наличных российских рублей в казахстанских банках второго уровня, передает Zakon.kz.

По данным финрегулятора, в настоящее время в казахстанских банках второго уровня наблюдается накопление наличных российских рублей в объеме, превышающем спрос на внутреннем валютном рынке. Это связано с действующими ограничениями по вывозу наличной иностранной валюты из Казахстана.

Чтобы решить проблему, Нацбанк Казахстана разработал проект постановления правительства РК, по которому предусматривается разрешение на вывоз в разовом порядке наличных российских рублей банками второго уровня в период с 15 июля по 31 августа 2022 года. При этом сумма должна быть в пределах остатка в кассах по состоянию на 15 июня 2022 года.    

В Нацбанке сообщили, что разрешение  вводится в целях конвертации наличных рублей в безналичную форму и пополнения  банками корреспондентских счетов.       

Альберт Ахметов
Россия Нацбанк РК Казахстан
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