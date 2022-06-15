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Грузия отменила все антиковидные ограничения для туристов

Грузия, кУТАИСИ Фото: Кутаиси/Zakon.kz
Казахстанцы теперь смогут посещать Грузию без необходимости предъявлять справки о ПЦР-тесте на COVID-19 и паспорта вакцинации, передает Zakon.kz

На сайте Правительства Грузии появился документ об отмене антиковидных ограничений для въезжающих в страну.

Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), при выезде из любой страны освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест за последние 72 часа до визита и самоизоляции. Документ Правительства Грузии

Таким образом, казахстанцам достаточно просто купить билет на самолет до Тбилиси, Кутаиси или Батуми и наслаждаться отдыхом – виза для краткосрочных туристических поездок гражданам нашей страны не нужна.

Альберт Ахметов
Грузия Казахстан
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