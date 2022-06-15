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Часть проспекта Абая перекроют в Алматы

Проспект Абая Фото: Zakon.kz
В городе Алматы перекроют южную и северную часть проспекта Абая, передает Zakon.kz.

В сообщении акимата города говорится, что в связи с проведением ремонта дорог с 16 по 20 июня текущего года в дневное время с 8:00 до 19:00 южная и северная части проспекта Абая от улицы Отеген батыра до улицы Тлендиева будут частично перекрыты для снятия верхнего слоя асфальта.

Для укладки нового покрытия южная часть данного участка будет полностью перекрыта в ночь с 20 на 21 июня, а северная часть – в ночь с 21 на 22 июня с 23:00 до 6:00.

В акимате уточнили, что работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог, и принесли извинения за доставленные неудобства.

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Константин Вноровский
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