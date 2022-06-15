СМИ: Турция отказалась от трехсторонних переговоров со Швецией и Финляндией
Встреча, которая была запланирована на среду, 15 июня, не состоялась, передает Financial Times.
Целью таких переговоров должны были стать поиски решения разногласий перед возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.
Анкара потребовала от Хельсинки и Стокгольма конкретных предложений по снятию своей озабоченности по поводу терроризма, прежде чем согласиться на посреднические переговоры. Это вынудило официальных лиц НАТО попытаться заключить сделку посредством двусторонних переговоров с каждой страной. Однако Турция не стала участвовать в переговорах, – приводит FT слова источника, знакомого с дискуссией.
Финляндия и Швеция 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу свои заявки на присоединение к альянсу. Анкара блокировала начало процесса их рассмотрения.
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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не допустит вхождения в альянс Финляндии и Швеции, так как там находятся подозреваемые в причастности к запрещенным организациям – Рабочей партии Курдистана и «Силам народной самообороны». Ранее страны отказались экстрадировать этих граждан по запросу Турции.