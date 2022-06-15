Шесть человек спасли из огня пожарные Атырау
Фото: Instagram/atyrau_tjd
При пожаре в городе Атырау огнеборцы эвакуировали шесть человек, в том числе четверых детей, сообщает Zakon.kz.
Информация о пожаре поступила на пункт связи 15 июня в 14:14.
Сообщалось, что из окна пятиэтажного дома валит дым. Спасатели выехали по адресу: улица Владимирская, дом 99.
В ходе тушения пожарные вывели по задымленному лестничному проему шесть человек.
Произошло возгорание комнаты квартиры площадью 12 кв. м. Пожар локализован в 14:33, полностью ликвидирован в 14:45. Причины пожара выясняются. Пострадавших нет. Группа по связям с общественностью ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области
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