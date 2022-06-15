Шесть человек спасли из огня пожарные Атырау

При пожаре в городе Атырау огнеборцы эвакуировали шесть человек, в том числе четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Информация о пожаре поступила на пункт связи 15 июня в 14:14.

Сообщалось, что из окна пятиэтажного дома валит дым. Спасатели выехали по адресу: улица Владимирская, дом 99.

В ходе тушения пожарные вывели по задымленному лестничному проему шесть человек.