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Шесть человек спасли из огня пожарные Атырау

Пожар в Атырау Фото: Instagram/atyrau_tjd
При пожаре в городе Атырау огнеборцы эвакуировали шесть человек, в том числе четверых детей, сообщает Zakon.kz.

Информация о пожаре поступила на пункт связи 15 июня в 14:14.

Сообщалось, что из окна пятиэтажного дома валит дым. Спасатели выехали по адресу: улица Владимирская, дом 99.

В ходе тушения пожарные вывели по задымленному лестничному проему шесть человек.

Произошло возгорание комнаты квартиры площадью 12 кв. м. Пожар локализован в 14:33, полностью ликвидирован в 14:45. Причины пожара выясняются. Пострадавших нет. Группа по связям с общественностью ГУ «СП и АСР» ДЧС Атырауской области
Константин Вноровский
Атырау Атырауская область
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