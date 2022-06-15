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В прокуратуре Костанайской области произошел ряд назначений

Назначения в Костанайской области Фото: gov.kz
Приказом Генерального прокурора от 13 июня т.г. произведено назначение руководителей органов прокуратуры Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Прокурором города Костаная назначен советник юстиции Каримов Ринат Абылхасымович.

  • Ранее он занимал должность прокурора Костанайского района.

  • Уроженец Карабалыкского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2004 году с должности помощника прокурора Карабалыкского района.

  • Занимал руководящие должности: заместителя начальника Управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры Костанайской области (2011-2012), заместителя прокурора Аулиекольского района (2012-2015), руководителя Аппарата прокуратуры Костанайской области (2017-2019), последняя должность – прокурор Костанайского района (2019-н.в.).

  • Стаж работы в органах прокуратуры – более 18 лет.

Прокурором Костанайского района назначен советник юстиции Сарсенов Ерлан Нурканович.

  • Ранее он занимал должность прокурора города Костаная.

  • Уроженец Денисовского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2008 году с должности помощника прокурора района «Сарыарка» города Нур-Султана.

  • Занимал руководящие должности: начальник отдела по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры района «Сарыарка» (2009), начальник отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере прокуратуры города Кокшетау (2011-2012), заместитель прокурора города Уральска (2016-2017), начальник Управления по защите общественных интересов прокуратуры Костанайской области (2017-2019), прокурор города Костаная (2019-н.в.).

  • Стаж работы в органах прокуратуры – более 14 лет.

Прокурором Житикаринского района назначен советник юстиции Кузбаев Мейрам Жаксылыкович.

  • Ранее он занимал должность прокурора Узункольского района.

  • Уроженец Сарыкольского района, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2005 году с должности прокурора Управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Костанайской области.

  • Занимал руководящие должности: начальник отдела по надзору за законностью следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Костанайской области (2011-2012), начальник отдела по надзору за законностью в сфере противодействия экстремизму и терроризму прокуратуры Костанайской области (2014-2017), заместитель начальника Управления уголовного преследования прокуратуры Костанайской области (2017-2019), начальник Управления специальных прокуроров прокуратуры Костанайской области (2019-2020), прокурор Узункольского района (2020-н.в.).

  • Стаж работы в органах прокуратуры – более 17 лет.

Прокурором Узункольского района назначен советник юстиции Сагнаев Азат Набиевич.

  • Ранее он занимал должность старшего помощника прокурора Костанайской области.

  • Уроженец Северо-Казахстанской области, трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 2006 году с должности помощника прокурора Аулиекольского района.

  • Занимал руководящие должности: заместитель прокурора Карасуского района (2013-2014), заместитель прокурора города Аркалыка (2014-2018), заместитель прокурора Карабалыкского района (2018-2019), старший помощник прокурора Костанайской области (2019-н.в.).

  • Стаж работы в органах прокуратуры – более 15 лет.

Константин Вноровский
Костанайская область
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