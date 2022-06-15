На Джонни Деппа снова подали в суд за избиение - теперь менеджер

25 июля пройдет слушание по судебному иску против Джонни Деппа, никак не связанному с его экс-супругой Эмбер Херд. Голливудская звезда даст показания по обвинению его в избиении человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, на 25 июля запланировано первое слушание по иску, поданному менеджером по локациям фильма «Город лжи» Грегори Бруксом.

Член съемочной группы утверждает, что у них с Деппом около четырех лет назад возник конфликт на съемках. По словам Брукса, Джонни был недоволен переданным ему сообщением об ограничении съемочного времени.

Менеджер утверждает, что актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Предполагаемая жертва также добавила, что актер насмехался над ним и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы ударить Брукса. Грегори уверяет, что в момент нападения на него Депп был пьян.

После произошедшего с мужчины взяли обещание не заявлять о ситуации в правоохранительные органы, а затем уволили из проекта. В 2018 году Брукс подал иск в суд, подчеркнув, что получил не только физическую боль, но и «эмоциональный стресс».

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Интересы Деппа будет защищать Камилла Васкес, которая работала с актером во время дела о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд.