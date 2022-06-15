Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

На Джонни Деппа снова подали в суд за избиение - теперь менеджер

Суд, менеджер Грегори Брукс Фото: Facebook/Just Johnny Depp - Fans forever
25 июля пройдет слушание по судебному иску против Джонни Деппа, никак не связанному с его экс-супругой Эмбер Херд. Голливудская звезда даст показания по обвинению его в избиении человека, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, на 25 июля запланировано первое слушание по иску, поданному менеджером по локациям фильма «Город лжи» Грегори Бруксом.

Член съемочной группы утверждает, что у них с Деппом около четырех лет назад возник конфликт на съемках. По словам Брукса, Джонни был недоволен переданным ему сообщением об ограничении съемочного времени.

Менеджер утверждает, что актер дважды ударил его в грудь, после чего несколько раз оскорбил. Предполагаемая жертва также добавила, что актер насмехался над ним и предложил 100 тысяч долларов за то, чтобы ударить Брукса. Грегори уверяет, что в момент нападения на него Депп был пьян.

После произошедшего с мужчины взяли обещание не заявлять о ситуации в правоохранительные органы, а затем уволили из проекта. В 2018 году Брукс подал иск в суд, подчеркнув, что получил не только физическую боль, но и «эмоциональный стресс».

Новость по теме

Джонни Депп обратился к поклонникам после скандального развода с Эмбер Херд

Интересы Деппа будет защищать Камилла Васкес, которая работала с актером во время дела о клевете против его бывшей жены Эмбер Херд.

Константин Вноровский
США
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном
Женщина подсаживалась в чужие авто и странно себя вела в Нур-Султане
Кто вошел в состав Национального курултая
С 1 сентября повысят стипендии в Казахстане
Курс доллара продолжает расти
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления