Количество пострадавших от отравления в Нур-Султане выросло до 91 человека

Число астанчан отравившихся в суши-баре выросло до 91 человека, Двадцать из них – дети, сообщает Zakon.kz.

На владельца суши-бара, где они получили отравление, завели уголовное дело, передает КТК.

По словам медиков, пациенты поступили не сразу, так как инфекция не всегда проявляется сразу. Может пройти и больше семи дней.

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В больнице сейчас находится 45 пострадавших. Точка быстрого питания работала даже после отравления, закрыли ее недавно.

Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушался процесс приготовления еды и хранение продуктов. Сейчас санврачи сейчас ждут окончательных анализов.

Хозяину грозит штраф до 6 млн тенге и закрытие точки. Полиция завела уголовное дело. Чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях.