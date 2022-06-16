Количество пострадавших от отравления в Нур-Султане выросло до 91 человека
На владельца суши-бара, где они получили отравление, завели уголовное дело, передает КТК.
По словам медиков, пациенты поступили не сразу, так как инфекция не всегда проявляется сразу. Может пройти и больше семи дней.
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В больнице сейчас находится 45 пострадавших. Точка быстрого питания работала даже после отравления, закрыли ее недавно.
Поверхностный осмотр показал, что в заведении нарушался процесс приготовления еды и хранение продуктов. Сейчас санврачи сейчас ждут окончательных анализов.
Хозяину грозит штраф до 6 млн тенге и закрытие точки. Полиция завела уголовное дело. Чтобы инициировать проверку, достаточно трех обращений. Однако уже в понедельник медики заявили о 54 взрослых и 10 детях.
Состояние больных средней степени тяжести расценивается. В основном заболевание связывают с употреблением суши 9 и 10 числа. Пятнадцать человек были обследованы на носительство кишечных инфекций. На сегодняшний день пока еще результатов нет. Там же были отобраны смывы, отобрана пищевая продукция, сырая и готовая продукция и вот обследованы сотрудники. Замруководителя департамента санэпидконтроля города Нур-Султана Жанна Пралиева