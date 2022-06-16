В Грузии подтвердили один случай заражения оспой обезьян

Редкое вирусное заболевание к настоящему времени обнаружено у 800 пациентов в 27 странах мира. В начале июня в Грузии было выявлено два подозрительных случая, сообщает Zakon.kz.

Случай заражения оспой обезьян подтвержден в Грузии по итогам проведения лабораторных тестов, сообщает портал Новости-Грузия.

Специалисты отмечают, что форма заболевания была легкой. Мужчина заразился во время путешествия за границу. К этому времени он уже вылечился и выписался.

У больного была легкая форма вируса, после лечения он вскоре был выписан из медицинского учреждения. У него есть история путешествий по Европе.

Контакты также находились под наблюдением, ни в одном из случаев не было обнаружено никаких клинических признаков.

NCDC подчеркивает, что продолжает мониторинг в масштабах Грузии за подозрительными случаями выявления сыпи у пациентов.