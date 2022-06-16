15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. В пакет помощи войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны, сообщает Zakon.kz.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил США в продлении бед Украины за счет продолжающихся поставок оружия, сообщает Lenta.ru.

США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины. Дмитрий Песков

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби сообщил, что с начала военного конфликта Украине США выделили Киеву военную помощь на 5,6 миллиарда долларов. Он пообещал, что Вашингтон намерен продолжить выделять новые пакеты военной помощи Украине на «регулярной основе».

15 июня президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на один миллиард долларов. По его словам, в пакет помощи Киеву войдут передовые ракетные системы, артиллерия и боеприпасы для нее, а также системы береговой обороны.