Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Агроном назвала количество «химии» в первых абрикосах

химикаты в абрикосе Фото: pixabay
Вероятность отравления абрикосами очень мала, поскольку вещества, которые используются при опрыскивании деревьев, разлагаются в течение двух-трех недель, сообщает Zakon.kz.

Обычно деревья обрабатывают химикатами сразу после цветения, чтобы вредители не уничтожили плоды, отметила в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

Абрикосы обрабатывают химикатами в тот период, когда только начинается формирование плодов, то есть сразу после цветения. Если этого не сделать, то их просто съедят вредители. Абрикосы потеряют товарный вид и станут несъедобными. Вредители могут проникнуть внутрь плода и отложить личинки в мякоть и в косточку.Елизавета Тихонова

Вероятность отравления абрикосами очень мала, поскольку вещества, которые используются при опрыскивании деревьев, разлагаются в течение двух-трех недель, продолжила агроном.

Ничего особо опасного в обработке химикатами абрикосов для конечных потребителей нет. Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой «химии» в них не остается.Елизавета Тихонова

Чтобы полностью исключить попадание химикатов в организм, перед употреблением абрикосы необходимо тщательно вымыть, напомнила она.

Данияр Кунафин
Интересное
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Китайский гороскоп: названы везунчики 2022 года
Жених ударил невесту за победу на конкурсе – видео обсуждают в Сети
Изменится режим работы пункта пропуска на границе с Кыргызстаном
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Женщина подсаживалась в чужие авто и странно себя вела в Нур-Султане
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
Кто вошел в состав Национального курултая
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления