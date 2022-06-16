Агроном назвала количество «химии» в первых абрикосах

Вероятность отравления абрикосами очень мала, поскольку вещества, которые используются при опрыскивании деревьев, разлагаются в течение двух-трех недель, сообщает Zakon.kz.

Обычно деревья обрабатывают химикатами сразу после цветения, чтобы вредители не уничтожили плоды, отметила в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова.

Абрикосы обрабатывают химикатами в тот период, когда только начинается формирование плодов, то есть сразу после цветения. Если этого не сделать, то их просто съедят вредители. Абрикосы потеряют товарный вид и станут несъедобными. Вредители могут проникнуть внутрь плода и отложить личинки в мякоть и в косточку. Елизавета Тихонова

Вероятность отравления абрикосами очень мала, поскольку вещества, которые используются при опрыскивании деревьев, разлагаются в течение двух-трех недель, продолжила агроном.

Ничего особо опасного в обработке химикатами абрикосов для конечных потребителей нет. Все вещества, которыми обрабатывают абрикосы, разлагаются в течение двух-трех недель. Поэтому к моменту созревания и тем более попадания плодов на рынок никакой «химии» в них не остается. Елизавета Тихонова

Чтобы полностью исключить попадание химикатов в организм, перед употреблением абрикосы необходимо тщательно вымыть, напомнила она.