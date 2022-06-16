Фейк о распылении опасных химикатов рассылают в Казнете

Казахстанцы в социальных сетях активно распространяют сообщение о распылении химикатов по Казахстану. К рассылке прикреплена подпись «нас убивают», сообщает Zakon.kz.

На кадрах с видео запечатлен грузовик, распыляющий белую жидкость. Ролик Stopfake.kz прокомментировали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев заявил, что это профилактические работы против комаров.

Такие работы проводят местные исполнительные органы по просьбе жителей. Они не влияют на здоровье людей, поскольку все используемые составы сертифицированы и соблюдаются все требования обработки. Ержан Байтанаев

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Стоит отметить, что это не первый фейк о распылении химикатов.