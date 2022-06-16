Работодатели будут платить пенсионные взносы только за сотрудников, рожденных с января 1975 года

Это предусматривает проект законодательных поправок по поэтапному введению обязательных пенсионных взносов работодателя, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики документа, с учетом интересов субъектов предпринимательства и недопущения роста финансовой нагрузки на работодателей предлагается поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР), начиная со ставки взноса 1,5% с 2023 года, 2,5% – с 2024 года, 3,5% – с 2025 года, 4,5% – с 2026 года и 5% – к 2027 году.

При этом уплату взносов работодатели будут осуществлять только за сотрудников, рожденных после 1 января 1975 года.

Кроме того, ОПВР не платятся за:

физических лиц, достигших пенсионного возраста;

физических лиц, имеющих инвалидность первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы, а также лиц, права которых иметь специальные звания, классные чины и носить форменную одежду упразднены с 1 января 2012 года;

получателей пенсионных выплат за выслугу лет;

судей в отставке, получающих ежемесячное пожизненное содержание.

Поправки также предусматривают начать с 2023 года поэтапное повышение ставки социальных отчислений: с 1 января 2023 года – 4%, с 1 января 2024 года – 4,5%, с 1 января 2025 года – 5% от объекта исчисления социальных отчислений.

Посмотреть проект поправок можно здесь.

Напомним, введение ОПВР должно было начаться с 1 января 2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение обязательного социального медицинского страхования, сроки введения в действие данных поправок были перенесены на 2020 год. В 2019 году по поручению главы государства были приняты законодательные поправки, в соответствии с которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год.