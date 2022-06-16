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13 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

заболели коронавирусом за сутки в Казахстане Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 15 июня. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.

За сутки в Казахстане выявлено 13 случаев КВИ, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 6,

  • в Алматинской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 900 случаев.

В Казахстане 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 113 человек.

Анастасия Стативкина
COVID-19 Казахстан
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