13 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 15 июня. За прошедшие сутки зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Zakon.kz.
За сутки в Казахстане выявлено 13 случаев КВИ, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 6,
в Алматинской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 900 случаев.
В Казахстане 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 113 человек.
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