АО «АрселорМиттал Темиртау» окажет поддержку семьям погибших сотрудников

Как сообщалось ранее, руководство и коллектив АО «АрселорМиттал Темиртау» глубоко потрясены недавним трагическим инцидентом, унесшим жизни четырех рабочих и серьезно покалечившим еще одного сотрудника.

В компании твердо намерены разобраться в случившемся и тесно сотрудничают с уполномоченными органами, чтобы выяснить причины несчастного случая и как его можно было предотвратить.

«АрселорМиттал Темиртау» разделяет опустошение и горе семей погибших в результате этой трагедии и готова обеспечить им всестороннюю поддержку.

Эти меры поддержки включают в себя:

покрытие всех затрат, связанных с погребением;

единовременную выплату в размере десяти годовых зарплат погибших работников каждой пострадавшей семье;

ежемесячную страховую выплату на каждого ребенка до исполнения 18 лет (до 23 лет, если ребенок будет являться студентом);

оплату получения первого образования с дневной формой обучения и всех сопутствующих расходов для детей в возрасте до исполнения 23 лет;

приобретение жилья для тех, у кого его нет, или единовременная компенсация за него;

оплату ремонта имеющегося жилья. Покрытие определенной части ипотечных платежей;

содействие в трудоустройстве жен и детей на предприятиях компании;

ежегодные путевки в санатории и детские лагеря для жен и детей.

Компания подчеркивает, что будет неукоснительно выполнять все свои социальные обязательства перед семьями погибших и пострадавших.