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Серийного интернет-мошенника задержали в Шымкенте

мошенник Фото: pixabay
Семь жителей Шымкента и Туркестанской области обратились с заявлениями об интернет-мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что они перешли по рекламе в соцсетях и присоединились к чату в одном из мессенджеров, передает Zakon.kz.

Поприветствовав новых участников, администратор группы обещал удвоить любую сумму денег, которую ему переведут. Мошенник добавил, что знает, как делать правильные беспроигрышные ставки в букмекерских конторах.

Мужчина отправлял в чат «доказательства» — фото выигрышных квитанций. Это вызывало доверие у граждан. Таким путем аферист выманил у доверчивых граждан свыше 2,5 млн тенге.

Полицейские опросили потерпевших, проверили их денежные переводы. В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя. Оперативники задержали его. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

Полиция не исключает вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Обращения граждан полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

Ирина Лукичева
Шымкент
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