Серийного интернет-мошенника задержали в Шымкенте

Семь жителей Шымкента и Туркестанской области обратились с заявлениями об интернет-мошенничестве. Потерпевшие рассказали, что они перешли по рекламе в соцсетях и присоединились к чату в одном из мессенджеров, передает Zakon.kz.

Поприветствовав новых участников, администратор группы обещал удвоить любую сумму денег, которую ему переведут. Мошенник добавил, что знает, как делать правильные беспроигрышные ставки в букмекерских конторах.

Мужчина отправлял в чат «доказательства» — фото выигрышных квитанций. Это вызывало доверие у граждан. Таким путем аферист выманил у доверчивых граждан свыше 2,5 млн тенге.

Полицейские опросили потерпевших, проверили их денежные переводы. В результате сотрудники полиции вышли на местного жителя. Оперативники задержали его. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

Полиция не исключает вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Обращения граждан полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».