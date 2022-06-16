Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Kaspi – №1 в рейтинге банков

приложение, банк, рейтинг, Kaspi.kz Фото: Kaspi.kz
Kaspi – №1 в рейтинге банков Казахстана, подготовленном международной консалтинговой компанией Baker Tilly Qazaqstan Advisory совместно с деловым журналом Forbes Kazakhstan.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz отметил, что в Kaspi.kz работает потрясающая профессиональная команда, которая каждый день создает уникальные инновационные сервисы для клиентов.

С помощью нашего суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут делать выгодные покупки с доставкой на дом, мгновенно переводить деньги родным и близким, пользоваться государственными услугами онлайн, покупать авиа и ж/д билеты, совершать платежи без комиссий и управлять своими личными финансами. Спасибо каждому сотруднику Kaspi.kz за самоотверженную работу и спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами!Михаил Ломтадзе

Авторы рейтинга оценили все казахстанские банки по 12 показателям в категориях: «Стабильность», «Эффективность», «Рентабельность» и «Оценка рейтинговых агентств». Kaspi.kz стал абсолютным лидером по общему количеству баллов.

Анастасия Московчук
Ломтадзе Михаил Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
КСК будут работать еще год в Казахстане
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Часть проспекта Абая перекроют в Алматы
На Джонни Деппа вновь подали в суд за избиение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления