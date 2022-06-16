Kaspi – №1 в рейтинге банков Казахстана, подготовленном международной консалтинговой компанией Baker Tilly Qazaqstan Advisory совместно с деловым журналом Forbes Kazakhstan.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz отметил, что в Kaspi.kz работает потрясающая профессиональная команда, которая каждый день создает уникальные инновационные сервисы для клиентов.

С помощью нашего суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут делать выгодные покупки с доставкой на дом, мгновенно переводить деньги родным и близким, пользоваться государственными услугами онлайн, покупать авиа и ж/д билеты, совершать платежи без комиссий и управлять своими личными финансами. Спасибо каждому сотруднику Kaspi.kz за самоотверженную работу и спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами! Михаил Ломтадзе

Авторы рейтинга оценили все казахстанские банки по 12 показателям в категориях: «Стабильность», «Эффективность», «Рентабельность» и «Оценка рейтинговых агентств». Kaspi.kz стал абсолютным лидером по общему количеству баллов.