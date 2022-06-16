Два строящихся моста смыло в Жетысуской области
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15 июня в селе Шанханай Кербулакского района Жетысуской области произошло поднятие уровня воды на реке Майтобе из-за сильных осадков, сообщает Zakon.kz.
В результате произошел частичный размыв грунта двух новостроящихся трубчатых мостов (Д-1м) дороги областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе». Пресс-служба акимата Кербулакского района
Как отметили в ведомстве, осадки прекратились, уровень воды снизился.
Пострадавших и разрушений нет, имеется объездная дорога, добавили в акимате.
Кроме того, имеются частичные подтопления пяти дворовых территорий по улице Бейбитшилик.
На место выезжали сотрудники ДЧС и дорожной службы.
Комментаторы на странице @taldykorganec.7282 высказали возмущение:
кошмар, что же творится;
это потому что было сделано тяп-ляп;
наказать подрядную организацию и заказчика, как строили и принимали!
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