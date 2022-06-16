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Два строящихся моста смыло в Жетысуской области

Жетысуская область, разрушения, мост Фото: скриншот видео
15 июня в селе Шанханай Кербулакского района Жетысуской области произошло поднятие уровня воды на реке Майтобе из-за сильных осадков, сообщает Zakon.kz.
В результате произошел частичный размыв грунта двух новостроящихся трубчатых мостов (Д-1м) дороги областного значения «Сарыозек-Коктал-Майтобе». Пресс-служба акимата Кербулакского района

Как отметили в ведомстве, осадки прекратились, уровень воды снизился.

Пострадавших и разрушений нет, имеется объездная дорога, добавили в акимате.

Кроме того, имеются частичные подтопления пяти дворовых территорий по улице Бейбитшилик.

На место выезжали сотрудники ДЧС и дорожной службы.

Комментаторы на странице @taldykorganec.7282 высказали возмущение:

  • кошмар, что же творится;

  • это потому что было сделано тяп-ляп;

  • наказать подрядную организацию и заказчика, как строили и принимали!

Анастасия Московчук
Область Жетісу
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