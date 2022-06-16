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Ашимбаев раскритиковал Минэнерго за неэффективную работу по обеспечению казахстанцев газом

Казахстан газ Сенат критика Минэнерго потребность обеспечение Фото: Zakon.kz
При обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Сената Парламента спикер палаты Маулен Ашимбаев поднял проблему неэффективного использования газа в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената призвал министерство энергетики вместо наращивания поставок газа из-за рубежа использовать собственные ресурсы для обеспечения голубым топливом граждан и предпринимателей.

У нас есть свои внутренние источники – попутный газ. Все эти годы весь газ в Казахстане или сжигался, или закачивался в пласты. Незначительная часть экспортировалась. По нашим данным, компании на Карачаганаке, Тенгизе и Кашагане за прошлый год около 40% добытого газа снова закачали в пласты.Маулен Ашимбаев

Спикер добавил, что газ закачивается в пласты для поддержания нужного давления, это необходимый технологический процесс. Однако во многих странах давно используются более современные методы для решения этого вопроса.

По оценкам, в прошлом году было сожжено 1,5 млрд кубометров. Если бы мы строили в прошедшие годы газоперерабатывающие заводы по производству потребительского газа, мы были бы им уже обеспечены.Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

По его словам, Казахстану нужно использовать возможности импорта газа у соседей, но в стратегической перспективе важно перерабатывать собственный попутный газ и строить перерабатывающие заводы.

Мы должны рационально относиться к попутному газу и использовать его для потребностей нашей экономики и потребителей. Газ – относительно чистый вид топлива, в нем нуждаются и потребители, и бизнес. Если газ будет подведен к каждой области, то это и будет энергетическая основа диверсификации. Маулен Ашимбаев

Спикер палаты считает, что Минэнерго нужно поработать в этом направлении, и заверил, что сенаторы в свою очередь готовы внести необходимые поправки в законодательство.

Оксана Скибан
Сенат Парламента РК МЭ РК Ашимбаев Маулен Казахстан
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