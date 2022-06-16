Чемпионский прием оказан Валентине Шевченко в Кыргызстане

Действующая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко возвратилась в Кыргызстан. Знаменитую спортсменку ждал торжественный прием, начиная с аэропорта Бишкека, сообщает Zakon.kz.

12 июня в Сингапуре на турнире UFC 275 файтерша из Кыргызстана победила бразильянку Тайлу Сантос. По прилету в главный город Кыргызстана многочисленные болельщики Валентины Шевченко ждали ее с цветами и поздравлениями.

Данный поединок стал для 34-летней Валентины Шевченко седьмой защитой титула. Валентина стала чемпионкой UFC в наилегчайшем весе четыре года назад, победив экс-чемпионку минимального веса (до 52 кг), польскую спортсменку Йоанну Енджейчик.

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