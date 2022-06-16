В Туркестане горело кафе «Жети Тандыр»
Фото: МЧС РК
Пожарные Туркестанской области локализовали пожар в двухэтажном кафе «Жети Тандыр», сообщает Zakon.kz.
16 июня в 11:48 в двухэтажном кафе «Жети Тандыр» произошло загорание второго этажа с переходом огня на кровлю на предварительной площади 400 кв. м. В 12:50 пожар локализован. Площадь пожара уточняется. Пресс-служба МЧС РК
Фото: МЧС РК
По информации ведомства, организован оперативный штаб.
По словам администрации, до приезда пожарных подразделений посетители самостоятельно покинули здание. Информации о пострадавших не поступало. Официальный представитель МЧС Казахстана Талгат Уали
Фото: МЧС РК
В тушении пожара задействованы 28 сотрудников и 11 единиц техники ДЧС Туркестанской области, Центр медицины катастроф.
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