ООН призвала власти Афганистана отказаться от политики угнетения женщин

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обратилась к властям Афганистана. Она призвала отказаться от политики систематического угнетения женщин. Эксперт напомнила о последствиях экономического и гуманитарного кризисов в стране, передает Zakon.kz.

Народ Афганистана переживает один из самых мрачных моментов в жизни этого поколения. После многолетнего конфликта и захвата власти талибами в августе прошлого года страна погрузилась в глубокий экономический, социальный, гуманитарный и правозащитный кризис. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет

Мишель Бачелет осудила решения движения «Талибан» в Афганистане, в частности, ограничивающие права женщин и девочек. Недавно вышло распоряжение о том, что все женщины должны выходить на улицу с закрытым лицом и покидать дома только в случае необходимости. Нарушение этого распоряжения повлечет за собой наказание родственников мужского пола.

Ранее талибы приняли решение отложить возвращение афганских старшеклассниц в школы, что, по словам Бачелет, затронуло права 1,1 млн девочек.

Позвольте мне дать оценку этому: то, что мы наблюдаем сегодня в Афганистане – это институционализированное систематическое угнетение женщин. Мишель Бачелет

Верховный комиссар ООН по правам человека напомнила, что посещала Афганистан в марте и встречалась с представителями де-факто властей, а также смелыми и активными афганками, в том числе врачами, журналистками и членами неправительственных организаций, которые прилагают все усилия для достижения гендерного равенства в стране.

Я была поражена мужеством этих женщин, отстаивающих свои права… Мишель Бачелет

По словам эксперта, в Афганистане убивают и садят в тюрьму женщин и правозащитников, а также ограничивают свободу прессы.

Многие афганцы лишены надлежащего доступа к медицине. По данным ВОЗ, в медицинской помощи нуждаются около 18,1 млн человек, в том числе более 3 млн детей в возрасте до пяти лет.