Как восстанавливают череп после операции, рассказал врач

Черепно-мозговая травма – это не только медицинская, но и социальная проблема. От ее получения никто не застрахован, но избежать ее, по словам врачей, можно, передает Zakon.kz.

Врачи отмечают, что к черепно-мозговым травмам обычно приводят несоблюдение правил дорожного движения и невыполнение техники безопасности на предприятиях. Кроме того, распространены травмы криминогенного характера и «современные» травмы неосторожно катающихся на электрических скейтбордах. Также черепно-мозговую травму очень легко получить человеку в состоянии алкогольного опьянения.

Лечение черепно-мозговых травм требует мобилизации усилий не только медицинских организаций, но и солидарной ответственности каждого гражданина индивидуально и социальных институтов общества в целом.

Течение тяжелой черепно-мозговой травмы в ряде случаев сопровождается оперативной трепанацией черепа по жизненным показаниям. После завершения острого периода травмы пациенты в плановом порядке консультируются у нейрохирурга. Это необходимо для решения вопроса по срокам и видам пластики дефектов черепа, показаниям и имеющимся противопоказаниям.

Краниопластика – нейрохирургическая операция с целью восстановления целостности черепа. Имеются разработанные требования к протезам: биологическая совместимость, прочность, пластичность, устойчивость к внешней температуре, отсутствие канцерогенности. Цель операции – герметизация полости черепа для защиты от внешних воздействий и нормализации внутричерепного кровообращения, устранение косметического дефекта. Заведующий отделением №2 в ГКБ №7 Алматы нейрохирург Ильдар Курмаев

По словам специалиста, врачами этого отделения выполняется до 100 операций в год по закрытию дефектов черепа пациентам не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана.

Применяются методики ручного и 3D-стереолитографического компьютерного моделирования протезов из акриловых цементов, титановых сеток и пластин.

Профилактика и предупреждение травматизма, своевременное первичное обращение к нейрохирургу, ранняя лучевая диагностика – залог успеха в лечении черепно-мозговой травмы и ее последствий.