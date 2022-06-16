Курс доллара вырос еще на четыре тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,17 тенге, поднявшись еще на 3,59 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос, до 65,65 тенге (+0,69).
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,04 тенге и остановился на отметке 7,77 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 461 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 441-446 тенге, евро – по 461-466 тенге, российские рубли – по 7-7,4 тенге.
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