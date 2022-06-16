Курс доллара вырос еще на четыре тенге

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 442,17 тенге, поднявшись еще на 3,59 тенге, передает Zakon.kz.