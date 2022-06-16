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Боксер Тайсон Фьюри готов возобновить карьеру за полмиллиарда

Бокс Сумма Камбэка Фото: Instagram/tysonfury
Британский боксер-профессионал, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил, за какую сумму готов вернуться на ринг. Англичанин рассмотрит предложения минимум на 500 млн фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

Полмиллиарда, такова моя цена, сказал Тайсон Фьюри в интервью программе talkSPORT. За этот гонорар британец готов вернуться и сразиться с Александром Усиком, конечно, если он победит Энтони Джошуа в матче-реванше.

Даже сумма в 200 млн фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг. Пожалуй, я скажу, что меня устроит полмиллиарда. И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру, придется заплатить полмиллиарда. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри завершил карьеру в этом году, после победы над Диллианом Уайтом 24 апреля в Лондоне.

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Куандык Шынасилов
Великобритания
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