Прокурор Алматы: Каждое преступление в отношении детей держим на особом контроле

Ежегодно в Алматы в среднем 150 детей становятся жертвами преступлений, 50 подвергаются сексуальному насилию. В 86% случаев насилие совершают люди из близкого окружения – отчимы, сожители, братья, дяди, друзья и даже был дед, рассказал журналисту Zakon.kz прокурор Алматы Берик Жуйриктаев.

— Берик Куанышбекович, хотелось бы поговорить с вами о наших подростках. Какая сейчас среди них криминогенная ситуация, что вас, как прокурора, особенно настораживает?

— Настораживает многое. Недавно мы провели встречу с директорами школ, колледжей, на которой были и представители акимата, департамента полиции, НПО, молодежных организаций, родительский комитет, юристы, прокуроры, и обсудили с ними многие вопросы, касающиеся наших детей.

Приведу вам некоторые цифры, чтобы было понимание о криминогенной ситуации, которая складывается у нас среди алматинских подростков. С начала этого года 34 подростками совершены 56 преступлений.

Получается, на каждого из них приходится почти по два преступления. Это немало.

— Эти ребята состоят где-то на учете?

— В том-то и дело, что нет. Сработал постфактум, когда ребенок уже переступил закон. Это говорит о том, что у нас есть проблемы с выявляемостью детей, склонных к совершению преступления. Поэтому наши прокуроры вместе с уполномоченными органами проанализировали эту ситуацию и выявили еще порядка 200 несовершеннолетних, которые могут попасть в группу риска. Эти дети в основном из неблагополучных семей, они, как правило, плохо учатся, у них неважно с дисциплиной в школе. После того, как их выявили, начали проводить с ними адресную профилактическую работу.

Но не только дети совершают преступления, в отношении них тоже происходят противоправные действия. Каждый год примерно 150 детей становятся жертвами преступлений и почти третья часть из них связана с сексуальным насилием.

— Правда ли, что сексуальному насилию подвергаются чаще всего дети из неполных семей?

— К сожалению, это так.

В последние несколько лет такое происходит в 90% случаев. И практически все они – 86% – совершены людьми из близкого окружения. Это отчимы, сожители, братья, дяди, друзья или знакомые семьи. Однажды это был даже родной дед.

Ни одна семья, в которой надругались над ребенком, на профилактических учетах не состояла, в поле зрения уполномоченных органов не попадала, не было абсолютно никаких сигналов о каких-то проблемах.

Поэтому мы считаем, что под активную профилактику должны попасть все неполные и неблагополучные семьи, а также семьи, где дети воспитываются не биологическими отцами, малообеспеченные семьи, семьи, где проживают психически нездоровые взрослые люди. На наш взгляд, именно в таких семьях дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому обращению.

Пользуясь случаем, хотел бы напомнить, что преступления против половой неприкосновенности детей относятся к категории тяжких и особо тяжких, за них предусмотрено уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения.

— В последнее время факты насилия в отношении детей получили большую огласку. Один из них, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в частной школе. Как продвигается расследование?

— Действительно, это вопиющий случай, но дело закрыто для огласки, поэтому подробности в интересах следствия не могу разглашать. Скажу лишь, что расследование ведется по ст. 121, ч. 4 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента. По делам о половой неприкосновенности детей обязательно назначается процессуальный прокурор, который ведет надзор до самого завершения дела, поэтому не стоит преждевременно делать какие-то конкретные выводы.

Другой случай, который также широко и бурно обсуждался в соцсетях, произошел в частном турецком лицее в январе этого года, где учащиеся смотрели порнографическое видео и имитировали над другим ребенком сексуальное домогательство. Конечно, мы незамедлительно отреагировали.

За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей директор привлечен к административной ответственности. Совместно с акиматом приняты профилактические меры, до каждого руководителя учебных заведений довели сведения об их персональной ответственности.

— Берик Куанышбекович, что вы можете сказать о суицидальных наклонностях подростков?

— Здесь тоже картина настораживающая.

Только в этом году в Алматы зарегистрированы семь фактов суицида и девять попыток. Как видно из анализа, наиболее опасным суицидальным возрастом является период от 14 до 17 лет. То есть это учащиеся школ и колледжей.

В профилактических целях вместе с акиматом города в этом году в четырех школах в тестовом режиме начали проводить диагностику по новому методу Bilim foundation. Результат такой: из 4562 протестированных подростков с возможными суицидальными наклонностями выявлены 500. То есть склонен каждый девятый. Мы попросили профессиональных психологов провести анализ их социального портрета и оказать адресную коррекционную помощь.

Здесь также очень важна роль родителей. В настоящее время наши специалисты изучают возможность проводить такую работу на регулярной основе. Сейчас нет единых стандартов тестирования и профилактики суицидального настроения среди детей, поэтому мы планируем внести соответствующие предложения.

— То есть необходимо усилить работу и профессиональную сторону школьных психологов? Даже сами учителя жалуются, что у них очень низкий уровень и они не оправдывают ожиданий.

— Такая проблема действительно существует, подавляющее большинство – 80% учеников – не хотят обращаться к школьным психологам. Есть вопросы к организации их профессиональной подготовки, эффективному повышению квалификации, оплате труда. Все эти моменты очень важны при работе с детьми. На круглом столе мы довели эти проблемы до уполномоченных органов, предложили повысить статус школьных психологов.

По мнению представителей НПО – и мы с ними согласны – ответственность за поведение и настроение ребенка также лежит и на родителях. Мы видим, что отсутствие взаимопонимания, в том числе среди сверстников, – одна из причин подросткового суицида.

— Общество беспокоит и неблагополучная статистика дорожно-транспортных происшествий, в которые часто попадают и дети. Как решается эта проблема?

— К сожалению, вынужден констатировать, что в этом году количество ДТП с участием детей возросло почти на 12% и составило 188 случаев. Пострадали 208 детей, двое погибли. В основном это были наезды на «пешеходках», поэтому детская безопасность на дорогах тоже требует особого внимания.

Мы определили более 500 участков дорог, на которых ежедневно около 100 тыс. детей могут подвергаться опасности, и поставили об этом в известность уполномоченные органы.

Сейчас они решают эти вопросы, в том числе в части дооснащения проблемных участков дополнительной дорожной инфраструктурой.

— Почему у наших детей свободный доступ к запрещенным интернет-ресурсам и социальным сетям, пропагандирующим насилие, суицид, жестокость? Ведь не секрет, что в последнее время участились случаи виртуальных знакомств, а они, как известно, порождают кибербуллинг и насилие в отношении детей.

— Вопрос очень сложный. Свободный доступ детей к противоправным интернет-сайтам порнографического содержания – еще одна тема для обсуждения. Наши прокуроры постоянно мониторят соцсети и выявляют противоправный контент.

В этом году, к примеру, заблокировали более 100 таких интернет-сайтов, и эта работа продолжается. Проблема в том, что, блокируя одни сайты, мы натыкаемся на новые, и как раз сейчас наши специалисты детально анализируют эту проблему и разрабатывают дополнительные меры профилактики и защиты несовершеннолетних. К сожалению, многие дети и родители не обращаются в правоохранительные органы, опасаясь повторного буллинга и давления. А зря.

Соблюдение прав и законных интересов детей, их безопасность, координация госорганов в вопросах профилактики – одна из основных задач прокуратуры.

Наши сотрудники постоянно анализируют причины нарушения прав детей, выявляют латентные преступления, каждый месяц делают сверку между родильными домами и другими организациями здравоохранения, чтобы выявить преступления против половой неприкосновенности и факты жестокого обращения. Поверьте, каждое преступление в отношении ребенка находится у нас на особом контроле.

В целом прокуратурой постоянно принимаются меры по снижению криминогенной ситуации среди подростков, это процесс непрерывный, но в то же время не нужно забывать о роли родителей и семьи, которые всегда должны контролировать своих детей.

Как показывает практика, часто дети и родители игнорируют установленные запреты. К примеру, только в этом году более 2360 родителей привлечены к административной ответственности за нахождение детей в развлекательных заведениях в ночное время. Надо ли говорить, какими последствиями может обернуться для подростков посещение таких мест? Они могут стать объектами преступлений или сами совершить противоправные действия, начать употреблять спиртные напитки, завязать сомнительные знакомства и так далее.

— Берик Куанышбекович, давайте подведем некоторые итоги. Так что необходимо сделать для улучшения криминогенной обстановки среди подростков? Что по этому поводу думает прокуратура?

— Сейчас летние каникулы. В первую очередь наша общая с уполномоченными органами задача – усилить работу по безопасности. На круглом столе мы выслушали мнения представителей родительского комитета, общественных организаций по этому вопросу и с учетом их пожеланий в настоящее время завершаем разработку дорожной карты.

В планах – стандартизировать использование камер видеонаблюдения во всех учебных заведениях города, шире применять информационные технологии, а также усилить статус психологов и педагогов. Базовые курсы по их обучению будут проведены акиматом, со стороны полиции усилят патрулирование по периметру школ и учебных заведений, по пути следования детей из школы домой.

— Со стороны общественников прозвучало предложение вернуть упраздненных в прошлом году школьных инспекторов. Как вы на это рассмотрите?

— Возможно, предложение будет рассмотрено. Хочу уточнить, школьные инспекторы переведены в территориальные инспекции по делам несовершеннолетних.

Хотелось бы обратить внимание и на другую проблему – обратную эффективную связь с детьми и их родителями. Как я уже сказал, часто они не хотят обращаться в уполномоченные органы по проблемам детей, боятся повторного буллинга.

Поэтому для более тесного контакта и своевременных сигналов о нарушении прав несовершеннолетних моим помощником открыт личный аккаунт в Instagram. Горожане могут отправлять свою информацию в Direct. По каждому сигналу специалисты дают оценку, конфиденциальность соблюдается.

К слову, сюда поступают сообщения от жителей не только Алматы, но и других регионов, которые мы передаем коллегам.

Прокуратура также запустила телефон доверия, который особенно обрадовал родителей, представителей НПО и правозащитников. Сюда уже начали поступать звонки со всего Казахстана от родителей и подростков с сообщениями о буллинге и кибербуллинге, насильственных действиях против детей, нарушениях прав на охрану здоровья и так далее.

— Как обеспечивается безопасность детей из неполных и малообеспеченных семей и сирот в детских лагерях?

— Хороший вопрос. Таких детей у нас три тысячи, для них акиматом организованы досуг и оздоровление в восьми загородных летних лагерях. Совместно с заинтересованными органами и организациями мы сформировали общественную мониторинговую группу, которая будет следить за соблюдением прав детей в лагерях.

Летом у школьников много свободного времени, поэтому еще раз хочу напомнить родителям о важности и необходимости соблюдения правил безопасности детей. Прививайте им навыки личной безопасности, будьте всегда в курсе, где и с кем ваш ребенок, чем он занимается, как проводит время, ведь именно вы в первую очередь ответственны за жизнь и здоровье своих детей.

А мы со своей стороны примем все меры для того, чтобы улучшить криминогенную обстановку среди подростков нашего города.