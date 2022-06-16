Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ветер, жара и пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 17 июня

лето, жара, ветер. прогноз погоды в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 июня 2022 года. Ожидаются дожди с грозами, град, шквал, сообщает Zakon.kz.
На севере, юге страны установится погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра.

Днем в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер.

Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области – усиление ветра.

На северо-западе Мангистауской области – град, на юго-западе области – усиление ветра.

В горных районах Туркестанской области – шквал, на севере области, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с, днем на севере области – с пыльной бурей.

Днем на востоке Кызылординской области, на севере, востоке Павлодарской области, на северо-востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области установится сильная жара.

В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется, в центре Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.РГП «Казгидромет»
Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
Казахстан, ОСИ, переход, депутат, проблемы, тревога, решение
Как жить людям после ликвидации КСК – депутат потребовала объяснений от Мининдустрии
платить или не платить за обслуживание домофона
Платить или нет за обслуживание домофона – разъяснение
Незаконные постройки, Алматы, узаконить
Хозяевам незаконных построек в Казахстане дадут возможность легализовать свое имущество
[хотят сократить график рабочего времени
Время работы ЦОНов хотят сократить в Казахстане
можно ли перевести на свой счет пенсионные накопления, доставшиеся в наследство
Пенсионные накопления в наследство: можно ли их перевести на свой счет
Улытауская область, развитие, визит президента
Улытауская область станет самым привлекательным регионом страны – Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления