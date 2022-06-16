Ветер, жара и пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 17 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 17 июня 2022 года. Ожидаются дожди с грозами, град, шквал, сообщает Zakon.kz.

На севере, юге страны установится погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра.

Днем в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер.

Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области – усиление ветра.

На северо-западе Мангистауской области – град, на юго-западе области – усиление ветра.

В горных районах Туркестанской области – шквал, на севере области, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с, днем на севере области – с пыльной бурей.

Днем на востоке Кызылординской области, на севере, востоке Павлодарской области, на северо-востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области установится сильная жара.