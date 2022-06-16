Ветер, жара и пыльная буря – прогноз погоды в Казахстане на 17 июня
На севере, юге страны установится погода преимущественно без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»
На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра.
Днем в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области – ветер.
Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области – усиление ветра.
На северо-западе Мангистауской области – град, на юго-западе области – усиление ветра.
В горных районах Туркестанской области – шквал, на севере области, в горных районах ветер усилится до 15-20 м/с, днем на севере области – с пыльной бурей.
Днем на востоке Кызылординской области, на севере, востоке Павлодарской области, на северо-востоке Костанайской области, на востоке Северо-Казахстанской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 15-20 м/с.
Днем в Кызылординской области установится сильная жара.
В Кызылординской области, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, на юге, востоке Актюбинской области, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской области, на юго-востоке Туркестанской области сохраняется, в центре Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.РГП «Казгидромет»